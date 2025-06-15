Стало известно, чем будут кормить на ПМЭФ-2025

«Меню ПМЭФ-2025 включает закуску, суп, горячее блюдо, десерт и напиток за 6,5 тысяч рублей с упором на отечественные продукты. В ассортименте представлены салат с ростбифом, грибная солянка, чечевичный суп с кальмаром, форель с кремом из сельдерея и брусничный пирог», — заявил Грибанов. Его слова передает издание «Известия».