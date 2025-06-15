Ричмонд
+24°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, чем будут кормить на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году стоимость сет-ужина на одного участника составит 6,5 тысячи рублей с акцентом на локальные российские продукты. Об этом рассказал СМИ шеф-повар ресторана Forum Антон Грибанов.

Как создавалась новая Россия

Повара делают упор на отечественные продукты.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году стоимость сет-ужина на одного участника составит 6,5 тысячи рублей с акцентом на локальные российские продукты. Об этом рассказал СМИ шеф-повар ресторана Forum Антон Грибанов.

«Меню ПМЭФ-2025 включает закуску, суп, горячее блюдо, десерт и напиток за 6,5 тысяч рублей с упором на отечественные продукты. В ассортименте представлены салат с ростбифом, грибная солянка, чечевичный суп с кальмаром, форель с кремом из сельдерея и брусничный пирог», — заявил Грибанов. Его слова передает издание «Известия».

Альтернативой станет ресторан «Варево» с концепцией современной интерпретации старорусской кухни, где средний чек составит 5 тысяч рублей. По словам шеф-повара Алексея Беликова, блюда сохраняют историческую аутентичность, но подаются в актуальном формате.

В настоящее время на площадке форума завершаются подготовительные работы к мероприятию, которое соберет представителей 92 стран. Мероприятие пройдет 18−21 июня 2025 года. Тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».