Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 16 июня после выходных

В Национальном банке изменили курсы валют на 16 июня 2025 года, понедельник. В частности, после выходных заметно снизились курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В понедельник, 16 июня, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9848 белорусского рубля, 1 евро — 3,4397 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7735 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 13 июня, субботу, 14 июня, и воскресенье, 15 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0107 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0273 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0007 белрубля.
И мы писали, что МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы.