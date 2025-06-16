Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 16 июня после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 13 июня, субботу, 14 июня, и воскресенье, 15 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.