Цена на нефть Brent продемонстрировала рост на лондонской бирже ICE

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет в начале новой торговой неделе более чем на 4%. По мнению экспертов, такой рост объясняется конфликтом между Ираном и Израилем.
По данным на 01:00 по московскому времени, стоимость Brent росла на 4,18%. Ее цена достигла 78,32 доллара за баррель.
Фьючерс на нефть марки WTI также показывает уверенный рост. Он торговался на уровне 76,04 доллара за баррель. Это почти на 4% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
МИД Ирака ранее заявил, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке нефть может подорожать до 300 долларов.