Крупнейшая американская компания сняла огромный склад под Москвой

Сделка была завершена еще в конце прошлого года, однако официального заявления о ней не поступало. По информации источников, запуск логистического парка запланирован на середину 2026 года. Представители Level Group и компании CORE.XP, выступавшей консультантом при заключении сделки, воздержались от комментариев. В Mars на запрос редакции ответа не предоставили.