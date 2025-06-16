Крупнейшая американская компания сняла огромный склад под Москвой

Крупная компания сняла склады в логопарке.
Компания Mars из США заключила договор аренды на 41 000 кв. м в строящемся логистическом парке «Level Box Терехово», который возводится девелопером Level Group в деревне Терехово на территории Новой Москвы. Информацию об этом сообщили два источника, осведомленные о деталях соглашения между сторонами.
«Американская компания Mars арендовала у девелопера Level Group 41 000 кв. м в строящемся логопарке “Level Box Терехово”. Он расположен в одноименной деревне в новой Москве», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника издания.
Сделка была завершена еще в конце прошлого года, однако официального заявления о ней не поступало. По информации источников, запуск логистического парка запланирован на середину 2026 года. Представители Level Group и компании CORE.XP, выступавшей консультантом при заключении сделки, воздержались от комментариев. В Mars на запрос редакции ответа не предоставили.
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