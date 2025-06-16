Минфин пустит зарубежные банки в Россию

Вопросы присутствия иностранных компаний и банков на российском рынке регулируются сразу несколькими инициативами: в июне 2025 года Госдума планирует рассмотреть законопроект о порядке возврата зарубежных активов, а ранее, осенью 2024 года, была предоставлена возможность открытия филиалов иностранных банков. Однако до сих пор ни один иностранный банк не воспользовался этим правом, что эксперты связывают с действующими санкциями и ограничениями на возвращение активов для компаний из недружественных стран.