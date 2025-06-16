Минфин пустит зарубежные банки в Россию

Минфин снижает планку для зарубежных банков.
Минфин России разработал законопроект, упрощающий иностранным банкам открытие филиалов в стране за счет снижения финансовых требований и расширения спектра разрешенных операций. Об этом сообщают российские СМИ.
«Министерство финансов России подготовило законопроект, направленный на стимулирование прихода иностранных банков на российский рынок. Согласно документу, минимальный гарантийный депозит для открытия филиала сокращается с 1 млрд до 90 млн рублей. Помимо этого, филиалы получат право работать с физическими лицами и проводить более широкий спектр операций на рынке ценных бумаг», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Несмотря на то что законодательная возможность открытия филиалов иностранных банков появилась осенью 2024 года, до сих пор ни один зарубежный банк не воспользовался этой опцией. Эксперты отмечают, что предложенные меры действительно снижают барьеры для входа, но в условиях сохраняющихся санкций массового притока иностранных игроков ожидать не стоит.
Законопроект также предусматривает упрощение процедуры регистрации филиалов и сокращение сроков рассмотрения заявок. В Минфине рассчитывают, что новые меры помогут привлечь в первую очередь банки из дружественных стран, а также оживят финансовый рынок за счет увеличения конкуренции.
Вопросы присутствия иностранных компаний и банков на российском рынке регулируются сразу несколькими инициативами: в июне 2025 года Госдума планирует рассмотреть законопроект о порядке возврата зарубежных активов, а ранее, осенью 2024 года, была предоставлена возможность открытия филиалов иностранных банков. Однако до сих пор ни один иностранный банк не воспользовался этим правом, что эксперты связывают с действующими санкциями и ограничениями на возвращение активов для компаний из недружественных стран.