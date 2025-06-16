В АКРА рассказали, как долго Банк России будет снижать ключевую ставку

Процесс снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, может продлиться полтора года. Она будет снижаться до тех пор, пока не составит 7%, рассказал генеральный директор АКР Владимир Гусаков.
«Снижение ключевой ставки в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%», — такой прогноз Гусаков дал в интервью РИА Новости.
По мнению специалиста, жесткая денежно-кредитная политика от ЦБ замедлила рост кредитования в стране, а также охладила рынок и экономику. Все это способствовало замедлению инфляции и укрепило рубль.
Таким образом, жесткие меры ЦБ свою функцию выполнили, заключил Гусаков.
Напомним, Банк России по итогам заседания 6 июня снизил ключевую ставку до 20%. До этого с октября 2024 года она держалась на уровне 21%.
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