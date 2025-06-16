Мантуров раскрыл, как будет проходить восстановление приграничных регионов

Мантуров рассказал, как будет происходить восстановление приграничных регионов.
Восстановление промышленной и социальной инфраструктуры в приграничных регионах России будет проходить одновременно с работами по разминированию пострадавших территорий. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Сейчас президентом поставлена задача правительству подготовить комплексную программу восстановления, где будут предусмотрены мероприятия и в том числе средства федерального бюджета на мероприятия по восстановлению промышленной, социальной инфраструктуры. Они должны быть синхронизированы с мероприятиями по разминированию районов», — заявил Мантуров. Его слова передают РИА Новости.
Вице-премьер уточнил, что на восстановление Курской области выделено 150 миллиардов рублей. Общий объем финансирования для трех регионов составляет 180 миллиардов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплексную программу восстановления пострадавших приграничных регионов, особое внимание уделив поддержке Курской, Брянской и Белгородской областей. На совещании с кабинетом министров глава государства также акцентировал необходимость выплат компенсаций и предоставления жилья пострадавшим жителям.