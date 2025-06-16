Мантуров раскрыл, как будет проходить восстановление приграничных регионов

«Сейчас президентом поставлена задача правительству подготовить комплексную программу восстановления, где будут предусмотрены мероприятия и в том числе средства федерального бюджета на мероприятия по восстановлению промышленной, социальной инфраструктуры. Они должны быть синхронизированы с мероприятиями по разминированию районов», — заявил Мантуров. Его слова передают РИА Новости.