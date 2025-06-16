В России заявили о работе над обновлением ГОСТа на икру

Росстандарт занялся пересмотром ГОСТа, регламентирующего производство икры: ключевые изменения коснутся уменьшения доли поваренной соли. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель ведомства Антон Шалаев.
По словам Шалаева, снижение солёности призвано осложнить жизнь недобросовестным производителям и облегчить распознавание подделок на прилавках. Сейчас действующий стандарт допускает содержание соли 4−6% для икры первого сорта и 4−7% для второго.
Тем временем отраслевые эксперты предупреждают: к 2025 году килограмм красной икры в рознице может подорожать до 15 тыс. рублей. На Камчатке ценник уже вырос примерно на 2 тыс. рублей.
Кроме того, недавно вступил в силу новый ГОСТ, устанавливающий требования к продуктам для вегетарианцев и веганов — он определяет технические характеристики как готовых изделий, так и ингредиентов.
В российских магазинах также резко подорожала мойва.