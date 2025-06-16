С сентября средний заработок начнут считать иначе: что изменится

В России утвердили измененные правила расчета среднего заработка. Они вступят в силу с сентября 2025 года. Теперь для расчета необходимо умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце. Об этом свидетельствуют документы, утвержденные правительством РФ, пишет РИА Новости.
Эти данные позволят определить размер пособия и отпускных. Кроме того, изменения коснутся и заработка, полученного из суммированного учета рабочих часов. То есть иначе считать будут и тех, кто трудится по фиксированной ставке. В таком случае, отмечено в документе, средний заработок в час умножается на среднее число рабочих часов в месяце.
«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — указывается в материале.
Россиянам также сообщили о вероятном повышении зарплат на 12%. Так получки в среднем увеличатся в 2025 году.