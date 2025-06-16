С сентября средний заработок начнут считать иначе: что изменится

Эти данные позволят определить размер пособия и отпускных. Кроме того, изменения коснутся и заработка, полученного из суммированного учета рабочих часов. То есть иначе считать будут и тех, кто трудится по фиксированной ставке. В таком случае, отмечено в документе, средний заработок в час умножается на среднее число рабочих часов в месяце.