Россиянам рассказали, что можно делать во время обеденного перерыва: запрещено ли спать на рабочем месте

Сотрудник, используя рабочий перерыв в личных целях, должен помнить о правилах компании. Некоторые организации запрещают работникам спать даже во время отдыха. Однако, если не брать частные случаи, сотрудник может пользоваться временем, выделенным на обед, для сна. Об этом оповестила юрист Ольга Владимирова, цитирует РИА Новости.