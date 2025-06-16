Россиянам рассказали, что можно делать во время обеденного перерыва: запрещено ли спать на рабочем месте

Сотрудник, используя рабочий перерыв в личных целях, должен помнить о правилах компании. Некоторые организации запрещают работникам спать даже во время отдыха. Однако, если не брать частные случаи, сотрудник может пользоваться временем, выделенным на обед, для сна. Об этом оповестила юрист Ольга Владимирова, цитирует РИА Новости.
Эксперт уточнила, что работник имеет право заниматься любыми делами на рабочем месте во время перерыва. При этом, добавила юрист, некоторые специальности требуют постоянной готовности, поэтому сотрудник должен сохранять бдительность и при положенном отдыхе.
«Работник может использовать перерыв на обед по своему усмотрению, сон не запрещен», — заключила Ольга Владимирова.
Россиян также уведомили о возможности отказаться от массовых рассылок. Она появится с 1 августа.