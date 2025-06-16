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В России появились новые правила расчета среднего заработка

Как пишет РИА Новости по ссылкой на правительственные материалы, в которых изложена новая методика исчисления среднего заработка при выплате выходного пособия и отпускных.

Как создавалась новая Россия

Как пишет РИА Новости по ссылкой на правительственные материалы, в которых изложена новая методика исчисления среднего заработка при выплате выходного пособия и отпускных. С 1 сентября 2025 года работодатели должны будут умножать средний дневной заработок сотрудника на среднее количество рабочих дней в месяце. Такой порядок сохранится до 1 сентября 2031 года.

«Средний месячный заработок для расчёта выходного пособия формируется путём умножения среднего дневного заработка на среднее число рабочих дней в месяце», — уточняется в документе.

Если же предприятие применяет суммированный учёт рабочего времени за длительный период, показатель будет рассчитываться исходя из среднего часового заработка, умножаемого на среднее число рабочих часов в месяце.

До этого сообщалось, что доходы российских домохозяйств растут, но люди этого не чувствуют.