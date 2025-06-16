С 1 сентября ужесточат требования к концессионерам в сфере ЖКХ

Закон также обязывает концессионеров (кроме единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне) подготовить инвестиционную программу и направить её на рассмотрение в уполномоченный орган субъекта РФ, при этом определён перечень сведений, которые должна содержать такая программа. Об этом законе напомнили в Госдуме РФ.