С 1 сентября ужесточат требования к концессионерам в сфере ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий требования к компаниям, планирующим заключать концессионные соглашения в жилищно-коммунальной сфере. Документ размещён на портале правовой информации.
Концессионное соглашение предполагает, что инвестор за собственные средства создаёт, реконструирует и эксплуатирует объекты, принадлежащие государству или муниципалитету. Принятый закон вводит базовые критерии, подтверждающие квалификацию претендента как инвестора и оператора коммунальной инфраструктуры.
Ключевые условия:
• Наличие опыта эксплуатации сопоставимых объектов.
— Для проектов в городах численностью от 100 тыс. до 500 тыс. жителей требуется минимум два года работы с аналогичными системами на территории России.
— Для городов с населением свыше 500 тыс. жителей — не менее трёх лет опыта управления объектами в населённых пунктах от 100 тыс. человек.
• Государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также бюджетные учреждения не могут выступать концессионерами.
Закон также обязывает концессионеров (кроме единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне) подготовить инвестиционную программу и направить её на рассмотрение в уполномоченный орган субъекта РФ, при этом определён перечень сведений, которые должна содержать такая программа. Об этом законе напомнили в Госдуме РФ.
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