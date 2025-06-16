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Юрист рассказал, когда банк может списать деньги без ведома владельца

Банк вправе списывать средства со счета клиента без его согласия в ряде случаев, предусмотренных законодательством и договором между сторонами. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Как создавалась новая Россия

Деньги могут забрать по статье 854 Гражданского кодекса РФ.

Банк вправе списывать средства со счета клиента без его согласия в ряде случаев, предусмотренных законодательством и договором между сторонами. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Кроме того, банк может списать деньги по условиям договора между финансовой организацией и клиентом. Например, это может быть плата за обслуживание, погашение долгов по кредиту», — передает слова Виноградова агентство «Прайм».

Профессор добавил, что дополнительные основания для списания средств могут возникать при наличии задолженности по налогам, лизинговым и таможенным платежам, а также аренде по договору проката. В этих случаях требуется документальное подтверждение оснований для удержания средств.

Ранее Банк России сообщил, что с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила по ограничению снятия наличных в банкоматах, если банк заподозрит попытку мошенничества. В таких случаях выдача наличных будет ограничена до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов, чтобы защитить клиентов и уведомить их о причинах ограничения. Эти меры касаются всех платежных карт и направлены на предотвращение хищений средств со счетов граждан.