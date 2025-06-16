Юрист рассказал, когда банк может списать деньги без ведома владельца

Ранее Банк России сообщил, что с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила по ограничению снятия наличных в банкоматах, если банк заподозрит попытку мошенничества. В таких случаях выдача наличных будет ограничена до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов, чтобы защитить клиентов и уведомить их о причинах ограничения. Эти меры касаются всех платежных карт и направлены на предотвращение хищений средств со счетов граждан.