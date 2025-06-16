Юрист рассказал, когда банк может списать деньги без ведома владельца

Деньги могут забрать по статье 854 Гражданского кодекса РФ.
Банк вправе списывать средства со счета клиента без его согласия в ряде случаев, предусмотренных законодательством и договором между сторонами. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Кроме того, банк может списать деньги по условиям договора между финансовой организацией и клиентом. Например, это может быть плата за обслуживание, погашение долгов по кредиту», — передает слова Виноградова агентство «Прайм».
Профессор добавил, что дополнительные основания для списания средств могут возникать при наличии задолженности по налогам, лизинговым и таможенным платежам, а также аренде по договору проката. В этих случаях требуется документальное подтверждение оснований для удержания средств.
Ранее Банк России сообщил, что с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила по ограничению снятия наличных в банкоматах, если банк заподозрит попытку мошенничества. В таких случаях выдача наличных будет ограничена до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов, чтобы защитить клиентов и уведомить их о причинах ограничения. Эти меры касаются всех платежных карт и направлены на предотвращение хищений средств со счетов граждан.