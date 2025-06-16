Птицефабрику почти на 300 тысяч птиц запустят в Туркестанской области

В предприятие ТОО Eco-Chiken вложили 2,5 млрд тенге ($4,8 млн) инвестиций, он рассчитан на содержание до 280 тысяч птиц.
Проект, считают в Минсельхозе, станет одним из крупнейших объектов в агропромышленном комплексе региона.
Планируется, что после выхода на полную мощность, предприятие сможет не только обеспечить спрос внутри области, но и выйти на рынок Казахстана, поставляя качественное мясо птицы по всей стране.
Проект входит в комплексную программу развития Сауранского района Туркестанской области. Всего в 2025 году здесь будет реализовано 13 крупных инвестиционных проектов на сумму 16,4 млрд тенге ($32 млн).