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Птицефабрику почти на 300 тысяч птиц запустят в Туркестанской области

АСТАНА, 16 июн — Sputnik. Современную птицефабрику мясного направления запустят в 2025 году в сельском округе Шага Сауранского района, сообщили в Минсельхозе.

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Источник: Пресс-служба Минсельхоза Казахстана

В предприятие ТОО Eco-Chiken вложили 2,5 млрд тенге ($4,8 млн) инвестиций, он рассчитан на содержание до 280 тысяч птиц.

Проект, считают в Минсельхозе, станет одним из крупнейших объектов в агропромышленном комплексе региона.

Планируется, что после выхода на полную мощность, предприятие сможет не только обеспечить спрос внутри области, но и выйти на рынок Казахстана, поставляя качественное мясо птицы по всей стране.

заявили в Минсельхозе

Проект входит в комплексную программу развития Сауранского района Туркестанской области. Всего в 2025 году здесь будет реализовано 13 крупных инвестиционных проектов на сумму 16,4 млрд тенге ($32 млн).