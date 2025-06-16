В РФ утвердили новые правила расчёта среднего заработка для отпускных

Правительство России утвердило новые правила расчёта среднего заработка для выходного пособия и отпускных, они вступят в силу с 1 сентября 2025 года, следует из документов кабмина.
«Средний месячный заработок для расчёта выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — отмечается в тексте.
В случаях, когда ведётся суммированный учёт рабочего времени за длительный период, показатель будет рассчитываться через умножение среднего заработка за час на среднее число рабочих часов в месяце. Указанные нормы будут действовать шесть лет.
Напомним, в сентябре Госдума приняла закон, который уточняет порядок выплаты компенсации за неиспользованные дни отдыха при увольнении работников. Документ вступил в силу 1 марта 2025 года.