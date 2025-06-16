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В РФ утвердили новые правила расчёта среднего заработка для отпускных

Новые нормы расчёта среднего заработка в России будут действовать шесть лет.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Правительство России утвердило новые правила расчёта среднего заработка для выходного пособия и отпускных, они вступят в силу с 1 сентября 2025 года, следует из документов кабмина.

«Средний месячный заработок для расчёта выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — отмечается в тексте.

В случаях, когда ведётся суммированный учёт рабочего времени за длительный период, показатель будет рассчитываться через умножение среднего заработка за час на среднее число рабочих часов в месяце. Указанные нормы будут действовать шесть лет.

Напомним, в сентябре Госдума приняла закон, который уточняет порядок выплаты компенсации за неиспользованные дни отдыха при увольнении работников. Документ вступил в силу 1 марта 2025 года.