Красноярский суд обязал ритуальщиков вернуть деньги за неоказанные услуг

Жительница Ачинска обратилась в суд с иском против ООО «Ритуал+Сервис» после того, как компания отказалась вернуть деньги за невыполненные обязательства. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Общая сумма договора на организацию похорон составила 67 750 рублей. Однако после проведения церемонии женщина обнаружила, что часть услуг, а именно перевозка тела в морг и услуги морга на сумму 11 000 рублей, были оказаны другой организацией.
Компания отказалась компенсировать стоимость неоказанных услуг. После консультации со специалистами Управления и направления письменной претензии, где также был получен отказ, пострадавшая обратилась в суд при поддержке Роспотребнадзора.
Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ООО «Ритуал+Сервис» 24 000 рублей. Из этой суммы 11 000 рублей составляют стоимость неоказанной услуги, 5 000 рублей — компенсация морального вреда, а 8 000 рублей — штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя.