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Лососёвая путина на севере Хабаровского края начнётся в июле

Промысел рыбы в Охотском море продлится до 15 октября.

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Источник: Официальный сайт администрации Охотского муниципального округа

В Хабаровске состоялось заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, на котором установили дату начала лососевой путины в Охотском море. Так, в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах промышленники приступят к добыче лососевых с 1 июля, в Охотском округе — с 5 июля. Продлится путина до 15 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Прогнозируемые объемы вылова:

— горбуша — 6 тыс. тонн;

— кета — 13,6 тыс. тонн;

— нерка — 200 тонн;

— кижуч — 700 тонн;

— гольцы (кунджа, мальма) — 1,5 тыс. тонн.

Напомним, 1 июня началась лососевая путина в Татарском проливе, а третий этап по добыче горбуши и кеты — в Амуре и его притоках — традиционно начнется в конце августа, когда рыба пойдет в реки на нерест.