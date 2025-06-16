Лососёвая путина на севере Хабаровского края начнётся в июле

В Хабаровске состоялось заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, на котором установили дату начала лососевой путины в Охотском море. Так, в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах промышленники приступят к добыче лососевых с 1 июля, в Охотском округе — с 5 июля. Продлится путина до 15 октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прогнозируемые объемы вылова:
— горбуша — 6 тыс. тонн;
— кета — 13,6 тыс. тонн;
— нерка — 200 тонн;
— кижуч — 700 тонн;
— гольцы (кунджа, мальма) — 1,5 тыс. тонн.
Напомним, 1 июня началась лососевая путина в Татарском проливе, а третий этап по добыче горбуши и кеты — в Амуре и его притоках — традиционно начнется в конце августа, когда рыба пойдет в реки на нерест.