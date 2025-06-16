Власти Перми требуют снести три киоска возле ТЦ «Стахановский»

В случае необходимости мэрия просит предоставить ей право самостоятельно снести киоски с привлечением третьих лиц, при этом расходы лягут на ответчиков. Также районная администрация ходатайствовала о введении обеспечительных мер в отношении спорных объектов. Окончательное решение по делу пока не принято. Оба иска оставлены судом без движения из-за недостающих документов.