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Власти Перми требуют снести три киоска возле ТЦ «Стахановский»

Речь идет о торговых павильонах на улице Стахановской, 19/1.

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Источник: Комсомольская правда

Власти Перми требуют снести три нестационарных торговых объекта на участке возле торгового центра «Стахановский». С соответствующими исками администрация Индустриального района обратилась к индивидуальным предпринимателям Эльвире Абасовой и Бидзину Джебисашвили. Информация опубликована на сайте арбитражного суда Пермского края.

Согласно материалам дела, речь идет о торговых павильонах, расположенных на участке по улице Стахановской, 19/1. Власти хотят обязать бизнесменов демонтировать сооружения в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. За неисполнение решения с предпринимателей просят взыскать неустойку в 15 тысяч рублей за каждый день просрочки.

В случае необходимости мэрия просит предоставить ей право самостоятельно снести киоски с привлечением третьих лиц, при этом расходы лягут на ответчиков. Также районная администрация ходатайствовала о введении обеспечительных мер в отношении спорных объектов. Окончательное решение по делу пока не принято. Оба иска оставлены судом без движения из-за недостающих документов.