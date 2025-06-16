Немецкие власти хотят изъять средства с неактивных счетов граждан

Авторы публикации подчеркивают, что возможность доступа к этим активам была зафиксирована в коалиционном соглашении. Таким образом, правительство обеспечило себе право распоряжаться сбережениями граждан еще на этапе вступления в должность. В то время как налоговое бремя уже достигло рекордных показателей, а инфляция обесценивает сбережения, кабинет министров планирует получить прямой доступ к частным банковским счетам.