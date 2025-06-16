На неактивных («спящих») счетах граждан в финансовых учреждениях Германии аккумулированы миллиарды евро. Правящая коалиция рассматривает возможность конфискации данных активов в пользу государства с целью создания фонда «социальных инноваций».
Банковские структуры выражают обеспокоенность в связи с угрозой нарушения прав собственности клиентов, сообщает интернет-портал DWN.de. Банкиры справедливо подвергают критике данную инициативу, расценивая ее как масштабное вторжение в сферу имущественных прав. Как отмечается в комментарии делового портала kettner-edelmetalle.de, правительство в большей степени увлечено идеологическими экспериментами, нежели проведением взвешенной экономической политики.
По оценкам экспертов, в немецких банках находятся до девяти миллиардов евро на счетах, которые предположительно не имеют владельцев. Коалиционные партнеры ХДС и СДПГ стремятся заполучить эти средства для учреждения фонда «социальных инноваций». В этой связи возникает закономерный вопрос относительно содержания этого неясного понятия.
Авторы публикации подчеркивают, что возможность доступа к этим активам была зафиксирована в коалиционном соглашении. Таким образом, правительство обеспечило себе право распоряжаться сбережениями граждан еще на этапе вступления в должность. В то время как налоговое бремя уже достигло рекордных показателей, а инфляция обесценивает сбережения, кабинет министров планирует получить прямой доступ к частным банковским счетам.
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