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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

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Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

— доллар: покупка 511,68 тенге, продажа 513,72 тенге;

— евро: покупка 589,78 тенге, продажа 594,01 тенге;

— рубль торгуется в диапазоне 6,35 — 6,46 тенге.

В обменниках Астаны:

— доллар покупают по 510,71 тенге, продают по 516,73 тенге;

— евро: покупка 584,83 тенге, продажа 594,83 тенге;

— рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,52 тенге.

В Шымкенте:

— доллар покупают по 513,00 тенге, продают по 516,00 тенге;

— евро: покупка 586,50 тенге, продажа 592,10 тенге;

— рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,42 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,92 тенге, 1 евро 588,91 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.