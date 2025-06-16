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В АКРА оценили комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки

Гусаков: При текущих ценах на жильё ипотечная ставка не должна превышать 10%

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Источник: Комсомольская правда

При текущих ценах на недвижимость комфортная ставка по ипотечному кредитованию не должна превышать 10%. Об этом заявил генеральный директор АКРА Владимир Гусаков в интервью РИА Новости.

Эксперт пояснил, что если работать над снижением стоимости жилья, то ипотека станет доступной даже при ставке около 15%. По его словам, ключевой проблемой остаётся ценовая доступность недвижимости, а не только уровень процентных ставок.

Гусаков отметил, что после ужесточения условий льготных программ относительно доступной остаётся только семейная ипотека. На неё приходится более 60% продаж на первичном рынке жилья. Другие льготные программы сейчас играют незначительную роль в ипотечном кредитовании.

Ранее депутат Сергей Миронов отмечал, что в России, помимо льготной ипотеки в 6% для IT-специалистов, могут создать приятные условия для медицинских работников, ученых и педагогов. Это связано с оттоком кадров за рубеж и дефицитом профессионалов в отмеченных сферах.