В АКРА оценили комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки

При текущих ценах на недвижимость комфортная ставка по ипотечному кредитованию не должна превышать 10%. Об этом заявил генеральный директор АКРА Владимир Гусаков в интервью РИА Новости.
Эксперт пояснил, что если работать над снижением стоимости жилья, то ипотека станет доступной даже при ставке около 15%. По его словам, ключевой проблемой остаётся ценовая доступность недвижимости, а не только уровень процентных ставок.
Гусаков отметил, что после ужесточения условий льготных программ относительно доступной остаётся только семейная ипотека. На неё приходится более 60% продаж на первичном рынке жилья. Другие льготные программы сейчас играют незначительную роль в ипотечном кредитовании.
Ранее депутат Сергей Миронов отмечал, что в России, помимо льготной ипотеки в 6% для IT-специалистов, могут создать приятные условия для медицинских работников, ученых и педагогов. Это связано с оттоком кадров за рубеж и дефицитом профессионалов в отмеченных сферах.