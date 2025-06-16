Мощности Шымкентского НПЗ увеличат в два раза к 2030 году

Газ, перерабатываемый на Жанажольском комплексе, станет сырьем для нового стратегического проекта «Карбамид», который имеет важное значение для агросектора и газохимии Казахстана. По этому проекту стороны договорились в ближайшее время завершить разработку Feasibility Study (оценка реализуемости проекта) и утвердить документы для создания совместного предприятия.