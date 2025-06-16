Мощности Шымкентского НПЗ увеличат в два раза к 2030 году

Главной темой обсуждения стал совместный проект на Шымкентском НПЗ, мощности которого намерены нарастить в два раза — с 6 до 12 миллионов тонн нефти.
Была согласована конфигурация расширения «6+6» и подчеркнута необходимость ускорить переход на этап разработки технико-экономического обоснования (ТЭО), а также увеличения пропускной способности нефтепроводов, поставляющих на предприятие сырье.
Сегодня на заводе трудится порядка 2 тысяч сотрудников и предприятие ежегодно повышает операционную эффективность, отметили в компании. За пять месяцев 2025 года объем переработки составил 2,55 миллионов тонн нефти. Уровень выхода светлых нефтепродуктов — 82%, глубина переработки — 88%.
Договорились стороны и о том, что сырье с месторождения «Урихтау» будет поставляться на Жанажольский ГПЗ в Актюбинской области. Начало процессинга запланировано на 2026 год.
Газ, перерабатываемый на Жанажольском комплексе, станет сырьем для нового стратегического проекта «Карбамид», который имеет важное значение для агросектора и газохимии Казахстана. По этому проекту стороны договорились в ближайшее время завершить разработку Feasibility Study (оценка реализуемости проекта) и утвердить документы для создания совместного предприятия.
Кроме того, КМГ и CNPC в целях повышения эффективности разработки и увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН) реализуют комплекс мероприятий по увеличению нефтеотдачи пластов, на совместно разрабатываемых месторождениях.