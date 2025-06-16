Челябинская область заняла 33-е место в России по уровню доходов населения

По данным за 2024 год, 7,7% жителей Челябинской области жили за чертой бедности. Иными словами, доходы этих людей не превышали 15,5 тыс. рублей. За год количество людей, живущих за границей бедности сократилось на 2,3%. Стоит уточнить, что и сама эта граница приподнялась: в 2023-м она составляла 14,3 тыс. рублей дохода в месяц.