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Челябинская область заняла 33-е место в России по уровню доходов населения

7,7% южноуральцев живут за чертой бедности.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Челябинская область оказалась на 33-м месте в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Перечень опубликован «РИА Новости».

Составители списка подсчитывали отношение медианных доходов в регионах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Оказалось, среднему южноуральцу доходов хватает на 1,92 такого набора.

По данным за 2024 год, 7,7% жителей Челябинской области жили за чертой бедности. Иными словами, доходы этих людей не превышали 15,5 тыс. рублей. За год количество людей, живущих за границей бедности сократилось на 2,3%. Стоит уточнить, что и сама эта граница приподнялась: в 2023-м она составляла 14,3 тыс. рублей дохода в месяц.

Самым благополучным, по данным рейтинга, оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жителю месячного дохода хватает на 3,94 набора товаров и услуг, а ниже черты бедности находятся 3,5% жителей. На последнем месте в списке Ингушетия, где за границей бедности живут 25,6% людей, а доходов хватает на 1,13 фиксированного набора.

Соседняя Свердловская область сильно опередила Челябинскую: она на 13-м месте в списке. Свердловчанин может позволить себе 2,21 фиксированного набора товаров и услуг в месяц, за чертой бедности живут 5,9% жителей региона.