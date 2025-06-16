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В Свердловской области стало меньше бедных

Свердловская область вошла в топ-15 регионов России по уровню доходов населения.

Источник: Reuters

Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов по доходам населения. Соответствующее исследование по итогам 2024 года представил «РИА Рейтинг».

Отмечается, что на Среднем Урале за прошлый год на 1,7% снизилась доля жителей, доходы которых ниже официального уровня бедности. Сейчас за чертой бедности проживают лишь 5,9% жителей. Показатель отношения среднедушевых доходов к фиксированному набору товаров и услуг составляет 2,21.

Отметим, что соседняя Челябинская область расположилась на 33 месте рейтинга, Курганская — на 69, Тюменская — на 38. Возглавил список ЯНАО, где показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составляет 3,94.