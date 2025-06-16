В Свердловской области стало меньше бедных

Отмечается, что на Среднем Урале за прошлый год на 1,7% снизилась доля жителей, доходы которых ниже официального уровня бедности. Сейчас за чертой бедности проживают лишь 5,9% жителей. Показатель отношения среднедушевых доходов к фиксированному набору товаров и услуг составляет 2,21.