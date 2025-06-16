Россиянам рассказали, в каких случаях банки могут списывать деньги без спроса

Финансовые организации имеют законное право списывать средства со счетов клиентов без их согласия в определённых случаях. Как пояснил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, такие основания закреплены в статье 854 Гражданского кодекса РФ.
Основным законным поводом для списания является решение суда. Кроме того, банки могут автоматически снимать деньги в соответствии с условиями подписанного клиентом договора — например, для погашения кредитной задолженности или взимания платы за обслуживание счёта.
Эксперт уточнил, что существуют и другие предусмотренные законодательством случаи. К ним относится взыскание налоговых долгов, таможенных и лизинговых платежей, а также арендных выплат по договору проката. Однако для каждого такого списания требуется соответствующее документальное обоснование.
Ранее сообщалось о снижении ставок по вкладам в России. Среднее значение, по которым можно положить деньги в банк, варьируется в пределах от 18 до 20,5%. Однако многое зависит еще и от срока, на который будет оформлен депозит. При большем сроке ставка, естественно, выше.