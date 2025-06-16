Россиянам рассказали, в каких случаях банки могут списывать деньги без спроса

Ранее сообщалось о снижении ставок по вкладам в России. Среднее значение, по которым можно положить деньги в банк, варьируется в пределах от 18 до 20,5%. Однако многое зависит еще и от срока, на который будет оформлен депозит. При большем сроке ставка, естественно, выше.