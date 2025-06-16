Директор стройфирмы в Хабаровске полгода не платил сотрудникам зарплату

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, с сентября 2022 года по март 2023 года обвиняемый не выплачивал работникам полагающиеся им суммы. Общая задолженность составила более 700 тысяч рублей. При этом организация имела финансовую возможность погасить долг, однако средства направлялись на иные нужды, не относящиеся к первоочередным обязательным платежам.
«Проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления. По ходатайству следствия на счета обвиняемого и предприятия наложен арест», — сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Анна Владиславская.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, утвержденное обвинительное заключение направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.