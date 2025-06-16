Директор стройфирмы в Хабаровске полгода не платил сотрудникам зарплату

По данным следствия, с сентября 2022 года по март 2023 года обвиняемый не выплачивал работникам полагающиеся им суммы. Общая задолженность составила более 700 тысяч рублей. При этом организация имела финансовую возможность погасить долг, однако средства направлялись на иные нужды, не относящиеся к первоочередным обязательным платежам.