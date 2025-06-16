Нефть может подорожать до 130 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть могут резко вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран выполнит угрозу закрыть Ормузский пролив — стратегически важный маршрут для глобальных поставок энергоресурсов. Как сообщает турецкое издание Hürriyet, такой сценарий рассматривается Тегераном в ответ на израильские атаки.
Член иранского парламента Исмаил Коусари подтвердил, что блокировка пролива обсуждается властями. Через этот коридор проходит 20% мировой нефти и 80% экспорта Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Аналитики предупреждают, что даже временное перекрытие маршрута вызовет шок на рынках.
Издание отмечает, что экономические последствия конфликта зависят от его продолжительности. Если боевые действия завершатся в ближайшие две недели, эффект будет ограниченным. Однако затяжная эскалация, особенно с закрытием Ормузского пролива, способна спровоцировать глобальный энергетический кризис и рекордный рост цен.
«Влияние войны на экономику зависит от того, как долго будут продолжаться эти атаки и будут ли они углубляться. Если война будет продолжаться, то есть опасения, что она окажет разрушительное воздействие на экономику», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent продемонстрировала рост на лондонской бирже ICE.