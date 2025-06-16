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В Ростове-на-Дону открывается детская больница

Глава региона Юрий Слюсарь побывал в ростовском детском комплексе клинико-диагностического центра «Здоровье». Это лечебное учреждение площадью 3500 кв. метров, расположенное в центре донской столицы, полностью обновлено и принимает маленьких пациентов с 16 июня.

Источник: РИА "Новости"

Здесь начнет работу поликлиническое отделение на 250 посещений в смену и стационар на 94 койки.

«Объект важный и нужный, сдан на год раньше намеченного срока. За счет областных средств здесь проведена масштабная реконструкция: капитальный ремонт всех зданий, полная замена оборудования. На его закупку мы направили почти полмиллиарда рублей», — отметил Юрий Слюсарь.

Уникальность практически заново созданного комплекса — в сочетании применения высокотехнологичного диагностического, лечебного, реабилитационного медицинского оборудования и современных методик лечения. Это позволяет в короткие сроки установить диагноз, провести терапию и реабилитацию.

Эта больница единственная на юге России оснащена специализированной палатой для кето-диеты детей, больных эпилепсией, высокоградиентным магнитно-резонансным томографом мощностью 3 Тесла, анализирующим клетки мозга.

Вся медицинская помощь будет доступна маленьким пациентам бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.

На территории, в корпусах и палатах созданы все условия для комфортного пребывания детей: игровые комнаты, детские площадки, интерактивные развлечения, бытовые условия для маленьких пациентов и их родителей.

Юрий Слюсарь ознакомился также и с ходом капитального ремонта Ростовской городской больницы № 4. Здесь в самом разгаре первая очередь работ в поликлинике. Подрядчик пообещал завершить их к концу этого года. Впереди вторая очередь ремонта и восстановление фасада здания, который является объектом культурного наследия. В перспективе — масштабная реконструкция стационара.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.