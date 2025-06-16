В Ростове-на-Дону открывается детская больница

Здесь начнет работу поликлиническое отделение на 250 посещений в смену и стационар на 94 койки.
«Объект важный и нужный, сдан на год раньше намеченного срока. За счет областных средств здесь проведена масштабная реконструкция: капитальный ремонт всех зданий, полная замена оборудования. На его закупку мы направили почти полмиллиарда рублей», — отметил Юрий Слюсарь.
Уникальность практически заново созданного комплекса — в сочетании применения высокотехнологичного диагностического, лечебного, реабилитационного медицинского оборудования и современных методик лечения. Это позволяет в короткие сроки установить диагноз, провести терапию и реабилитацию.
Эта больница единственная на юге России оснащена специализированной палатой для кето-диеты детей, больных эпилепсией, высокоградиентным магнитно-резонансным томографом мощностью 3 Тесла, анализирующим клетки мозга.
Вся медицинская помощь будет доступна маленьким пациентам бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.
На территории, в корпусах и палатах созданы все условия для комфортного пребывания детей: игровые комнаты, детские площадки, интерактивные развлечения, бытовые условия для маленьких пациентов и их родителей.
Юрий Слюсарь ознакомился также и с ходом капитального ремонта Ростовской городской больницы № 4. Здесь в самом разгаре первая очередь работ в поликлинике. Подрядчик пообещал завершить их к концу этого года. Впереди вторая очередь ремонта и восстановление фасада здания, который является объектом культурного наследия. В перспективе — масштабная реконструкция стационара.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.