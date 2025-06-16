В Ростове-на-Дону открывается детская больница

Юрий Слюсарь ознакомился также и с ходом капитального ремонта Ростовской городской больницы № 4. Здесь в самом разгаре первая очередь работ в поликлинике. Подрядчик пообещал завершить их к концу этого года. Впереди вторая очередь ремонта и восстановление фасада здания, который является объектом культурного наследия. В перспективе — масштабная реконструкция стационара.