В Башкирии подорожали квартиры

В Башкирии растет стоимость жилья. За первые три месяца 2025 года цены увеличились как на вторичном, так и на первичном рынках, сообщает Росстат.
На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр достигла 104 883 рублей, что на 5,6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом стоимость варьируется в зависимости от категории жилья. Например, квартиры с базовой отделкой предлагаются в среднем по 79 209 рублей за квадратный метр, тогда как объекты среднего уровня оцениваются в 102 815 рублей. Более комфортное жилье подорожало до 112 307 рублей за квадрат, а элитные апартаменты — до 195 037 рублей.
На первичном рынке динамика роста оказалась более выраженной. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 127 183 рубля, что на 11,1% превышает показатели прошлого года. Жилье стандартного класса здесь оценивается в 128 909 рублей, улучшенного — в 149 051 рубль, а премиальные новостройки достигают 267 618 рублей за квадратный метр.
В целом по стране цены на недвижимость остаются выше. Так, на вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра в первом квартале 2025 года составила 126 560 рублей, а в сегменте новостроек — 201 955 рублей.