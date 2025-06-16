В Башкирии подорожали квартиры

На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр достигла 104 883 рублей, что на 5,6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом стоимость варьируется в зависимости от категории жилья. Например, квартиры с базовой отделкой предлагаются в среднем по 79 209 рублей за квадратный метр, тогда как объекты среднего уровня оцениваются в 102 815 рублей. Более комфортное жилье подорожало до 112 307 рублей за квадрат, а элитные апартаменты — до 195 037 рублей.