«Рост исчерпан»: Орешкин заявил о необходимости революционных изменений в экономике РФ

Замглавы администрации президента пояснил, что уровень безработицы в России сейчас минимален среди крупных стран мира, а производственные мощности задействованы максимально. Для дальнейшего развития, по мнению Орешкина, стране необходимо перейти на новый технологический и организационный этап. В числе ключевых трендов он назвал платформизацию экономики, которая ускорила темпы создания рабочих мест и стала заметным драйвером роста. Орешкин указал, что подобная трансформация — общемировая тенденция, но в России она проявилась особенно ярко благодаря развитию технологий.