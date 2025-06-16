«Рост исчерпан»: Орешкин заявил о необходимости революционных изменений в экономике РФ

Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин.
Модель экономического роста России, использовавшаяся в последние годы, исчерпала свой потенциал и требует перехода на новый уровень развития. Об этом сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, обсуждение новых стратегий станет центральной темой Петербургского международного экономического форума.
«В последние годы мы наблюдаем активный экономический рост. Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала», — подчеркнул Орешкин в разговоре с «Экспертом».
Замглавы администрации президента пояснил, что уровень безработицы в России сейчас минимален среди крупных стран мира, а производственные мощности задействованы максимально. Для дальнейшего развития, по мнению Орешкина, стране необходимо перейти на новый технологический и организационный этап. В числе ключевых трендов он назвал платформизацию экономики, которая ускорила темпы создания рабочих мест и стала заметным драйвером роста. Орешкин указал, что подобная трансформация — общемировая тенденция, но в России она проявилась особенно ярко благодаря развитию технологий.
Обсуждая вопросы регулирования новых экономических платформ, Орешкин подчеркнул важность баланса между созданием правил и сохранением пространства для инноваций и роста. По его словам, отсутствие избыточного регулирования способствует позитивному влиянию платформ на экономику, однако важно не допустить перегибов при формировании новых норм.
Ранее профессор, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина сообщила, что ключевые макроэкономические показатели России приблизились к значениям конца 2021 года, а текущий курс рубля соответствует объективной оценке и не является завышенным. Эксперт подчеркнула, что за последние три года российская экономика продемонстрировала значительную устойчивость, сумев адаптироваться к беспрецедентному санкционному давлению и успешно реализовать политику импортозамещения. Сорокина также отметила, что при отсутствии новых информационных поводов существенных изменений в динамике курса рубля ожидать не следует.