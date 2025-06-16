В Екатеринбурге на три месяца закрыли кафе «Афганский плов»

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена работа кафе «Афганский плов», расположенного на улице Минометчиков, 24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Причиной закрытия стали грубые нарушения санитарных норм, выявленные Роспотребнадзором. В кафе не контролировалось качество продукции, не соблюдались правила хранения продуктов, осмотра сотрудников и уборки помещений. Эти нарушения создавали угрозу для здоровья посетителей.
— В связи с чем индивидуальный предприниматель судом признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — уточнили в ГУФССП по Свердловской области.
Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе на 90 суток.
Судебные приставы опечатали входные двери и оборудование, предупредив владельца кафе об ответственности в случае самовольного возобновления работы.