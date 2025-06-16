«Ростсельмаш» выпустил новый мощный кормоуборочный комбайн

«Ранее такие машины не выпускались в России, и это достижение имеет огромное значение не только для Ростовской области, но и для страны в целом, позволяя обеспечить продовольственную безопасность и повысить эффективность сельского хозяйства», — заявил заместитель губернатора Игорь Сорокин.