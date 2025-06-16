«Ростсельмаш» выпустил новый мощный кормоуборочный комбайн

Отмечается, что это мощнейший в России кормоуборочный комбайн и предназначается он для работы на высокоурожайных полей для оперативной заготовки больших объемов кормов.
Комбайн мощностью 770 лошадиных сил позволяет заготавливать до 280 тонн кукурузы в час и до 30 тысяч тонн зеленой массы за сезон — это хватит для стада в 2500 голов.
F 2750 имеет четырехрядный измельчающий барабан, камнеметаллодетектор и датчик влажности.
«Ранее такие машины не выпускались в России, и это достижение имеет огромное значение не только для Ростовской области, но и для страны в целом, позволяя обеспечить продовольственную безопасность и повысить эффективность сельского хозяйства», — заявил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Опытно-промышленную партию нового кормоуборочного комбайна F 2750 в ближайшее время отправят в дилерские центры.