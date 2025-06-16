Строительство АЭС в Казахстане: озвучены данные о стоимости проекта

Очевидно, что тариф будет выше, чем на электроэнергию с существующих угольных ТЭЦ и ТЭС именно в период окупаемости, поскольку те станции были построены десятилетия назад и их капитальные затраты уже полностью амортизированы. После завершения периода окупаемости стоимость электроэнергии от АЭС может быть сравнима или даже ниже стоимости от газовых и угольных станций", — сказано в ответе.