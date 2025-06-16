Строительство АЭС в Казахстане: озвучены данные о стоимости проекта

В пресс-службе Агентства по атомной энергии ответили на вопросы СМИ о примерной стоимости строительства АЭС. В ответе указано, что на данный момент «рано говорить об окончательной стоимости проекта».
"На формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет ряд факторов, включая результаты инженерно-изыскательских работ. Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, Российская Федерация предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях", — ответили в Агентстве.
Также в сообщении указано, что планируется максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и привлекать местный строительный персонал после прохождения необходимой аттестации и подтверждения компетенций.
«Привозить строительные материалы и работников из России экономически нецелесообразно, особенно если необходимые ресурсы и специалисты доступны на казахстанском рынке по более конкурентной цене», — заявили в пресс-службе ведомства.
Также в агентстве ответили на вопрос, каким будет тариф на электроэнергию после окончания строительства АЭС.
"Тариф будет напрямую зависеть от окончательной стоимости проекта, операционных затрат на эксплуатацию, стоимости привлеченных заемных средств и других параметров финансирования. Расчеты продолжаются на межведомственном уровне.
Очевидно, что тариф будет выше, чем на электроэнергию с существующих угольных ТЭЦ и ТЭС именно в период окупаемости, поскольку те станции были построены десятилетия назад и их капитальные затраты уже полностью амортизированы. После завершения периода окупаемости стоимость электроэнергии от АЭС может быть сравнима или даже ниже стоимости от газовых и угольных станций", — сказано в ответе.
Также в сообщении указано, что проектный срок службы АЭС — более 60 лет.