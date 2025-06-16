Заявлено о необходимости революционных изменений в экономике РФ

Существующая модель экономического роста России последних лет исчерпала свои возможности; для будущего прогресса необходим качественный скачок вверх, а не просто поступательное движение, полагает заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Экономика РФ в последний период демонстрирует значительную динамику: ВВП страны в 2023 году увеличился на 4,1%, а в 2024 — на 4,3%. Согласно данным МВФ и собственным расчетам РИА «Новости», в 2024 году Россия вошла в пятерку государств с наибольшим вкладом в прирост мирового ВВП по паритету покупательной способности, что закрепило ее позицию как четвертой экономики планеты с рекордными 6,94 триллиона долларов.
В интервью журналу «Эксперт» Орешкин сообщил, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме ключевой темой дискуссий станут структурные преобразования в отечественной экономике.
В минувшие годы зафиксирован активный экономический подъем. Россия вышла на первое место в Европе и четвертое в мире по объему экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности. Однако этот рывок во многом стал результатом мобилизации спящих, незадействованных ранее резервов экономики. Эта модель роста исчерпала свои возможности, заявил Орешкин.
Он отметил, что одним из ключевых технологических трендов, трансформирующих облик экономики, выступает платформизация. Эксперт пояснил, что увеличение занятости в последний период отчасти обусловлено стремительным распространением платформенных решений в различных секторах. При этом в регулировании данного процесса, по мнению Орешкина, крайне важен взвешенный подход.
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