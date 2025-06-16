Заявлено о необходимости революционных изменений в экономике РФ

Экономика РФ в последний период демонстрирует значительную динамику: ВВП страны в 2023 году увеличился на 4,1%, а в 2024 — на 4,3%. Согласно данным МВФ и собственным расчетам РИА «Новости», в 2024 году Россия вошла в пятерку государств с наибольшим вкладом в прирост мирового ВВП по паритету покупательной способности, что закрепило ее позицию как четвертой экономики планеты с рекордными 6,94 триллиона долларов.