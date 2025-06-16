Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель.

В публикации также отмечается, что дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке будет определять экономические последствия для мирового рынка. В частности, продолжительность и масштаб военных действий между Израилем и Ираном остаются под вопросом. Если боевые действия затянутся, негативное влияние на экономику может оказаться существенным. В то же время, при завершении конфликта в течение двух недель последствия будут ограниченными.