Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель.
Цены на нефть могут достичь 130 долларов за баррель в случае закрытия Ормузского пролива Ираном. Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. Обсуждение такого шага связано с недавними атаками Израиля на территорию Ирана.
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«Если Иран закроет Ормузский пролив, есть опасения, что цены на нефть вырастут до 120−130 долларов. Через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, 80% торговли нефтью и сжиженным газом (СПГ) Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется через Ормузский пролив», — пишет Hurriyet. Издание ссылается на слова Коусари.
В публикации также отмечается, что дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке будет определять экономические последствия для мирового рынка. В частности, продолжительность и масштаб военных действий между Израилем и Ираном остаются под вопросом. Если боевые действия затянутся, негативное влияние на экономику может оказаться существенным. В то же время, при завершении конфликта в течение двух недель последствия будут ограниченными.
Ранее ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков дал прогноз относительно ситуации на мировом нефтяном рынке в контексте атаки Израиля на Иран, пишет RT. Эксперт уточнил, что Иран ежедневно экспортирует порядка 1,5 миллиона баррелей нефти, основным покупателем которой выступает Китай. Юшков также выразил мнение, что при снижении геополитической напряженности стоимость барреля нефти может удерживаться выше отметки в 70 долларов.