Мантуров рассказал, когда ОСК представит проект дальневосточной верфи

В сентябре 2024 года первый вице-премьер РФ отмечал, что более 200 миллиардов рублей потребуется на строительство новой верфи на Дальнем Востоке, основным источником финансирования является ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину предполагаемую площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, показав ее с борта катера. Это бухта Промежуточная во Владивостоке.