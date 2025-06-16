В Свердловской области обнаружили запасы нефти

В поселке Массава Ивдельского района Свердловской области обнаружены потенциальные запасы нефти. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Михель в интервью «Коммерсант-Урал».
— Объемы пока непонятны, но теоретически в районе поселка находится нефтяное месторождение. Ждем известий, в случае положительного результата это тоже точка роста, — отметил мэр.
Власти Ивделя рассматривают разработку месторождения как один из способов компенсировать возможные потери бюджета из-за закрытия исправительной колонии и выработки месторождений компаниями «Святогор» и «Полиметалл».
Владимир Михель также подчеркнул, что муниципалитет намерен развивать туризм, в том числе за счет создания этнографического центра и туристического информационного центра, а также обновления поселка Вижай, ближайшего к перевалу Дятлова.