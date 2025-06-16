Работающим пенсионерам повысят страховые пенсии

Перерасчет пенсий запланирован на август 2025 года. На увеличение выплат смогут рассчитывать те пенсионеры, за которых в течение 2024 года работодатели делали обязательные страховые отчисления, пишет «Сiбдепо».
Процедура полностью автоматизирована — обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно. Размер прибавки определяется исходя из количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, однако учитывается не более трех баллов за год.
«Даже если пенсионер заработал больше коэффициентов, к расчету принимается максимум три. Это норма закреплена в действующем пенсионном законодательстве», — пояснил Говырин.
Выплаты с учетом индексации начнут поступать с 1 августа. Конкретная дата зачисления зависит от графика выплат в регионе, но обычно она попадает в период с 3 по 25 число месяца.