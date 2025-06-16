Хватит ли воды в озере Балхаш для эксплуатации первой в Казахстане АЭС

В общественных слушаниях и независимом мониторинге будут участвовать эксперты, представители государственных органов и другие заинтересованные лица, что позволяет оперативно выявлять и устранять риски. Наконец, для персонала и населения создаются программы обучения и информирования по действиям в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить высокий уровень готовности и укрепить доверие к проекту.