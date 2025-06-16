Татарстан вошел в десятку регионов РФ по доходам населения в 2024 году

В 2024 году соотношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в республике составило 2,40. Это выше среднероссийского уровня, который равен 2,1. Кроме того, доля населения с доходами ниже уровня бедности в Татарстане снизилась на 0,8 процентного пункта — до 3,8%.