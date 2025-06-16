Цены на арматуру в России упали до минимумов 2022 года

Цены на арматуру вернулись к уровню 2022 года.
К началу июня 2025 года цена на арматуру в России опустилась до 36 тысяч рублей за тонну, что является самым низким уровнем с конца 2022 года. Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства «Русмет».
«К началу июня 2025 года цены на арматуру опустились до уровня конца 2022 года, составив 36 тысяч рублей за тонну», — пишет «Коммерсант». Газета ссылается на информацию агентства.
На снижение цен повлияло отсутствие ожидаемого увеличения спроса со стороны строительного сектора. Ожидания по увеличению спроса на арматуру со стороны строительного сектора не оправдались, хотя в сегменте индивидуального жилищного строительства наблюдалось определенное оживление. При этом стоимость арматурного проката продолжила падать даже после кратковременного повышения в первую неделю июня.
По оценке рейтингового агентства НКР, в ближайшие месяцы металлургические компании могут быть вынуждены снизить цены на арматуру еще на 5−7%. Такой прогноз связан с сохраняющимся превышением предложения над спросом на рынке. Одновременно негативная ценовая динамика в сегменте арматуры продолжается, несмотря на положительные тенденции на рынке стали: по данным корпорации «Чермет», в мае выпуск стали в стране вырос на 5,3% по сравнению с апрелем и достиг шести миллионов тонн. Кроме того, в конце мая впервые за длительный период начали расти цены на слябы — полуфабрикаты, используемые для дальнейшей переработки в стальные изделия.
Ранее инженер-технолог предприятия «Поревит» Павел Кокарев рекомендовал воздержаться от начала строительства жилых домов в июле и августе, поскольку в этот период наблюдается сезонный рост цен на строительные материалы и услуги. Он подчеркнул, что в результате итоговая стоимость работ может увеличиться на 30−40%, пишет RT. Эксперт пояснил, что весной традиционно происходит удорожание бетона, летом существенно возрастает спрос на пиломатериалы и арматуру, а осенью поднимаются цены на утеплители, кровельные и отделочные материалы.