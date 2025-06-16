Цены на арматуру в России упали до минимумов 2022 года

По оценке рейтингового агентства НКР, в ближайшие месяцы металлургические компании могут быть вынуждены снизить цены на арматуру еще на 5−7%. Такой прогноз связан с сохраняющимся превышением предложения над спросом на рынке. Одновременно негативная ценовая динамика в сегменте арматуры продолжается, несмотря на положительные тенденции на рынке стали: по данным корпорации «Чермет», в мае выпуск стали в стране вырос на 5,3% по сравнению с апрелем и достиг шести миллионов тонн. Кроме того, в конце мая впервые за длительный период начали расти цены на слябы — полуфабрикаты, используемые для дальнейшей переработки в стальные изделия.