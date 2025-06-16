Самарские власти потребовали с бывшего мусорного регоператора 2,17 млрд рублей

Между тем, Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России предъявила претензии к тарифу, установленному в декабре 2022 года для «ЭкоСтройРесурса». Ведомство сочло его завышенным, потребовав исключить из расчетов некоторые расходы, в том числе на транспортирование мусора, что связано с делом о картельном сговоре. В итоге комитет обязали снизить тариф с 622,07 до 552,65 ₽ за кубометр как для «ЭкоСтройРесурса», так и для АО «Экология», которое стало новым регоператором.