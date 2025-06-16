Эксперт усомнилась в шансах ЕС заполнить хранилища газом до начала зимы

Собеседница издания утверждает, что заполнить европейские ПХГ к отопительному сезону можно, но сложно. Она обратила внимание на то, что в первой декаде июня 2025 года они были заполнены газом только на 51,4%, тогда как по состоянию на аналогичный период 2024 года заполненность газом ПХГ Европы оценивалась в 71,6%. Сегодняшний показатель заполняемости остается ниже среднего значения показателя на эти даты за пять лет (61,85%), уточнила эксперт.