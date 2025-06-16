Эксперт усомнилась в шансах ЕС заполнить хранилища газом до начала зимы

В Европейском Союзе (ЕС) подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены чуть больше, чем наполовину, темпы закачке невелики, а лето только началось. Аналитик Наталья Мильчакова в беседе с «Российской газетой» оценила, удастся ли ЕС заполнить ПХГ к отопительному сезону.
Собеседница издания утверждает, что заполнить европейские ПХГ к отопительному сезону можно, но сложно. Она обратила внимание на то, что в первой декаде июня 2025 года они были заполнены газом только на 51,4%, тогда как по состоянию на аналогичный период 2024 года заполненность газом ПХГ Европы оценивалась в 71,6%. Сегодняшний показатель заполняемости остается ниже среднего значения показателя на эти даты за пять лет (61,85%), уточнила эксперт.
По словам Мильчаковой, теоретически заполнить ПХГ возможно, но если лето окажется очень жарким, то потребление газа резко возрастет, и придется очень резко нарастить его импорт, а делать это придется исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Аналитик добавила, что это, в свою очередь, будет непросто в силу того, что контракты с поставщиками СПГ заключаются, как правило, сильно заранее, пока нет избытка на рынке. К тому же собеседница издания уточнила, что если в Азии по каким-то причинам летом начнет расти спрос на газ, то, например, американский СПГ пойдет не в Европу, а в Азию.
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