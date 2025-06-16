Специалисты ЕАБР раскрыли причину роста цен в Беларуси

Специалисты отмечают, что в Беларуси инфляция составила 7,1% год к году в мае 2025 после 6,5% в апреле. Уточняется, что наиболее заметно инфляция ускорилась по продовольственным товарам: +9,5% в масле после +8,3% в апреле.