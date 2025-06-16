Специалисты ЕАБР раскрыли причину роста цен в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты отмечают, что в Беларуси инфляция составила 7,1% год к году в мае 2025 после 6,5% в апреле. Уточняется, что наиболее заметно инфляция ускорилась по продовольственным товарам: +9,5% в масле после +8,3% в апреле.
По словам аналитиков, ключевым фактором оказалось значительное увеличение роста цен на сезонные овощи и фрукты (речь идет про +14,4% в мае после +6,8% в апреле). В сообщении сказано, что цены на услуги стали выше на 7,2% в мае после 7% в апреле.
Что касается непродовольственных товаров, то показатель составил 3,6%. Он соответствует уровню, который был в апреле. Аналитики добавляют, что продолжилось ускорение устойчивого компонента роста цен. Так, базовая инфляция составила 7,1% в мае после 6,6% в апреле.
Специалисты поясняют, что подобное свидетельствует про и далее сохраняющееся проинфляционное давление со стороны внутреннего спроса, который поддерживается ростом реальных зарплат (+10,4% в апреле), а также потребительское кредитование (+25% в апреле).
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