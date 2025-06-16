Орешкин заявил, что модель роста экономики России исчерпана

Модель роста экономики России исчерпана, для дальнейшего развития необходим шаг вверх. Такое мнение в интервью журналу «Эксперт» высказал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Он напомнил, что российская экономика в последние годы продемонстрировала серьезный рост. В результате Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире по паритету покупательной способности.
«Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики. Прежде всего кадровый и производственный. Эта модель роста себя исчерпала», — пояснил Орешкин.
По его мнению, экономика РФ для дальнейшего развития должна сделать шаг вверх, чтобы подняться на следующую технологическую и организационную ступень.
Он добавил, что на ПМЭФ-2025 обсудят структурную трансформацию и «мягкую посадку» российской экономики. По словам Орешкина, мягкость посадки экономики РФ скажется на бизнесе, банках и населении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на ПМЭФ-2025 будет посвящено экономике.