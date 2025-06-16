Опубликованы меню и цены на обеды на ПМЭФ

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует 18 июня, смогут попробовать блюда от итальянских и российских поваров, а также оценить «древнерусскую кухню». Об этом пишет 78.ru со ссылкой на рестораторов, которые будут представлены на площадке.