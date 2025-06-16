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Опубликованы меню и цены на обеды на ПМЭФ

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует 18 июня, смогут попробовать блюда от итальянских и российских поваров, а также оценить «древнерусскую кухню». Об этом пишет 78.ru со ссылкой на рестораторов, которые будут представлены на площадке.

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Источник: Freepik

Для участников форума обед в одном из ресторанов обойдется в 6,5 тысячи рублей — в него войдут закуска, суп, горячее, десерт и напиток. Все блюда приготовлены из российских продуктов, выбор будет и для вегетарианцев.

В меню представлены форель с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом горного тархуна, филе рамаевской утки с кремом из тыквы и соусом из крымского портвейна, грибная солянка, брусничный пирог и печеные яблоки с вишневым вареньем.

Ресторан старорусской кухни предложит гостям ПМЭФ стерлядь по-царски, купеческий борщ с говядиной, сельдь под шубой с икрой из сока свеклы, блины и уху из петуха. Последнее блюдо будет стоит 2,3 тысячи рублей, стерлядь обойдется в 6,5 тысячи, а тельное из крабов — в 6,8 тысячи.

ПМЭФ в этом году проходит с 18 по 21 июня.

Ожидается, что площадку посетят представители 137 стран.