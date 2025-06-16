Максим Орешкин: Модель роста российской экономики исчерпана

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил об исчерпании текущей модели экономического роста страны. В интервью журналу «Эксперт» он отметил, что российская экономика, ставшая четвертой в мире по паритету покупательной способности, достигла пределов развития за счет активизации ранее неиспользованных ресурсов.
Орешкин подчеркнул, что впечатляющие показатели последних лет были достигнуты благодаря задействованию «спящего потенциала» — как кадрового, так и производственного. Однако сейчас такая модель исчерпала себя.
«Эта модель роста себя исчерпала. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», — заключил Орешкин.
Прежде глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что экономика России, несмотря на жесткие условия и серьезные испытания, показывает устойчивость. Власти в РФ уже знают, что необходимо делать в период кризисов и понимают, кому и как необходимо помогать.