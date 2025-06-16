Максим Орешкин: Модель роста российской экономики исчерпана

Прежде глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что экономика России, несмотря на жесткие условия и серьезные испытания, показывает устойчивость. Власти в РФ уже знают, что необходимо делать в период кризисов и понимают, кому и как необходимо помогать.