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Максим Орешкин: Модель роста российской экономики исчерпана

Модели роста экономики России необходимо сделать шаг не вперёд, а вверх, заявил заместитель главы администрации президента Орешкин.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил об исчерпании текущей модели экономического роста страны. В интервью журналу «Эксперт» он отметил, что российская экономика, ставшая четвертой в мире по паритету покупательной способности, достигла пределов развития за счет активизации ранее неиспользованных ресурсов.

Орешкин подчеркнул, что впечатляющие показатели последних лет были достигнуты благодаря задействованию «спящего потенциала» — как кадрового, так и производственного. Однако сейчас такая модель исчерпала себя.

«Эта модель роста себя исчерпала. Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперёд, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень», — заключил Орешкин.

Прежде глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что экономика России, несмотря на жесткие условия и серьезные испытания, показывает устойчивость. Власти в РФ уже знают, что необходимо делать в период кризисов и понимают, кому и как необходимо помогать.