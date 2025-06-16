«300 тысяч для курьера — это чересчур»: глава «Почты России» выступил против высоких зарплат

Более разумным выходом глава считает создание цифровой платформы для совместного использования курьеров различными компаниями, над чем «Почта России» работает с другими участниками рынка. В организации задействовано около 1,6 тысяч курьеров, а также более 80 тысяч почтальонов, которые выполняют важную социальную функцию, доставляя пенсии. Волков также добавил, что не планируется менять униформу почтальонов, чтобы избежать ненужного внимания к ним.