«300 тысяч для курьера — это чересчур»: глава «Почты России» выступил против высоких зарплат

Высокие зарплаты курьеров выглядят избыточными, считает Волков.
Зарплата курьеров в 200−300 тысяч рублей является чрезмерной и не отражает реальных условий на рынке доставки. Такое мнение выразил руководитель «Почты России» Михаил Волков.
«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тысяч рублей для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — передает слова Волкова РБК. Он отметил, что такие суммы только усиливают конкуренцию в условиях нехватки кадров в логистике.
Более разумным выходом глава считает создание цифровой платформы для совместного использования курьеров различными компаниями, над чем «Почта России» работает с другими участниками рынка. В организации задействовано около 1,6 тысяч курьеров, а также более 80 тысяч почтальонов, которые выполняют важную социальную функцию, доставляя пенсии. Волков также добавил, что не планируется менять униформу почтальонов, чтобы избежать ненужного внимания к ним.