Скляр: Редкоземельные металлы — это вторая нефть Казахстана

«Редкоземельные металлы — это фактически вторая нефть. Мы должны очень рационально использовать этот потенциал. Только в недрах нашей страны, по оценкам экспертов, имеется около 5 тыс. неразведанных месторождений различных полезных ископаемых», — сказал Скляр на открытии индустриально-инвестиционного форума «Китай — Центральная Азия» в понедельник.
По его словам, Казахстан держит курс на два основных направления: производство жаропрочных никелевых сплавов и батарейных материалов.
Также, государством ведется целенаправленная работа по продвижению страны в среднем звене глобальной цепочки добавленной стоимости продукции из редких и редкоземельных металлов.
«В этой сфере Казахстан придерживается прагматичной формулы “инвестиции и технологии в обмен на сырье”, — сказал Скляр.
Налаживание долгосрочного партнерства в освоении месторождений редкоземельных металлов, спрос на которые в мире стремительно растет, необходимо, по его мнению.
Напомним, КазТАГ еще 14 января в материале «Могут ли Казахстану угрожать так же, как Гренландии?» отмечал, что известный российский политик, экономист, публицист и общественный деятель — бывший вице-министр энергетики России Владимир Милов объяснил территориальные притязания вновь избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию обилием залежей тех полезных ископаемых, которые ввиду того, что они составляют основу передовых современных технологий и являются редкими по своим запасам, уже названы «новой нефтью», за которую развернулась серьезная борьба на геополитической арене. Тогда редакция изучила открытые данные о сырьевых ресурсах, которыми богат Казахстан и выяснила, что наша страна не просто обладает множеством запасов «новой нефти», но даже входит в число мировых лидеров в этом отношении. Республика обладает значительными запасами редкоземельных металлов (РЗМ) и других стратегических ресурсов, которые играют ключевую роль в переходе к инновационным экономикам, ориентированным на отказ от углеводородов.