Скляр: Редкоземельные металлы — это вторая нефть Казахстана

Напомним, КазТАГ еще 14 января в материале «Могут ли Казахстану угрожать так же, как Гренландии?» отмечал, что известный российский политик, экономист, публицист и общественный деятель — бывший вице-министр энергетики России Владимир Милов объяснил территориальные притязания вновь избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию обилием залежей тех полезных ископаемых, которые ввиду того, что они составляют основу передовых современных технологий и являются редкими по своим запасам, уже названы «новой нефтью», за которую развернулась серьезная борьба на геополитической арене. Тогда редакция изучила открытые данные о сырьевых ресурсах, которыми богат Казахстан и выяснила, что наша страна не просто обладает множеством запасов «новой нефти», но даже входит в число мировых лидеров в этом отношении. Республика обладает значительными запасами редкоземельных металлов (РЗМ) и других стратегических ресурсов, которые играют ключевую роль в переходе к инновационным экономикам, ориентированным на отказ от углеводородов.