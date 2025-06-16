По Севморпути могут запустить подводные газовозы

Он добавил, что сегодня на СМП работают 12 ледоколов, в том числе восемь атомных. Также построены два буксирно-спасательных судна ледового класса и 12 судов техфлота. В 2024 году объем перевозок грузов в акватории СМП составил 37,9 млн тонн, в том числе транзитных — 3,1 млн тонн. Ожидается, что к 2030 году портовая мощность Арктического бассейна увеличится более чем на 34 млн тонн.